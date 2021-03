Film producenta „Stranger Things” w Polsce od razu na VOD. Czekacie na „Love and Monsters”?

Nie bez znaczenie będzie też informacja, że producentem tego tytułu jest Shawn Levy, odpowiedzialnym m.in. za uwielbiane „Stranger Things”. Reżyserią „Love and Monsters” zajął się Michael Matthews („Sweetheart”, „Pięć Palców dla Marsylii”), a w roli głównej zobaczymy Dylana O'Briena („Więzień labiryntu”, „Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak”).

„Love and Monsters”. Zarys fabuły

Tytuł filmu nie kłamie – twórcy zafundują nam mieszankę miłości i potworów. Wydaje się, że z przewagą tych drugich. Główny bohater, Joel Dawson, będzie próbował odnaleźć ukochaną w postapokaliptycznym świecie. Na jego drodze staną najróżniejsze monstra, które będize musiał pokonać lub przechytrzyć z pomocą przyjaciół i wiernego psa.

„Love and Monsters”. Obsada i data premiery

Oprócz O'Briena w obsadzie znaleźli się także Jessica Henwick, Michael Rooker, Ellen Hollman, Ariana Greenblatt, Tre Hale, Pacharo Mzembe i Senie Priti. Wielu młodych aktorów, żywe kolory, sporo akcji – to elementy, które upodabniają „Love and Monsters” do bardzo dobrze przyjętego „Stranger Things”. O polską premierę zaplanowaną na 14 kwietnia jesteśmy więc spokojni.

Czytaj też:

Nastolatki, demony i Sherlock Holmes? „Ferajna z Baker Street” ma pierwszy zwiastun