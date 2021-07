„Koło czasu”. Amazon zaprezentował logo swojego nowego fantasy. O czym będzie ten serial?

„The Wheel of Time” od Amazon Prime TV ma być nowym hitem tej platformy. To serial fantasy oparty na książce „Koło czasu”. Do sieci trafił właśnie teaser zapowiadający tę produkcję.

Serial „The Wheel of Time” będzie ekranizacją książki „Koło czasu” Roberta Jordana. Przedstawi historię Moiraine, przywódczyni organizacji kobiet o magicznych zdolnościach. Główna bohaterka wybierze pięć młodych osób, by ostatecznie spośród nich wyłonić tę, której jest pisane ocalenie lub zniszczenie świata. Akcja serialu rozgrywać będzie się w fantastycznym świecie stworzonym przez Jordana, w którym przeplatają się zarówno przyszłość, jak i przeszłość. Do takiego środowiska rzuceni zostaną bohaterowie powieści. Wcielą się w nich Rosamund Pike („Zaginiona dziewczyna”, „Skłodowska”, „O wszystko zadbam”), Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Barney Harris, Madeleine Madden, Zoë Robins, Álvaro Morte, Daniel Henney i Michael McElhatton. „Koło czasu”. Drugi sezon zapowiedziano jeszcze przed pierwszym Showrunnerem „Koła czasu” został Rafe Judkins, odpowiedzialny m.in. za „Agentów T.A.R.C.Z.Y”., „Hemlock Grove”, czy „Chucka”. Pierwszy sezon ma składać się jedynie z 6 odcinków, ale Amazon Prime Video już teraz obiecuje, że powstanie także kolejna część tej historii. Jak dotąd prezentowano jedynie krótkie teasery i grafiki z tej produkcji. Pierwsze pojawiały się już jednak w grudniu ubiegłego roku, więc pełny zwiastun powinien pojawić się już w nieodległej przyszłości. Czytaj też:

