Polak w zwiastunie serialu Marvela dla Disney+. Wypatrzycie go na ekranie?

W poniedziałek 13 września w mediach społecznościowych ukazał się pierwszy zwiastun serialu superbohaterskiego „Hawkeye”. To kolejna w tym roku produkcja z Marvel Cinematic Universe, która trafi na platformę Disney+. Głównym bohaterem będzie słynny łucznik, znany jako jeden z tych mniej potężnych Avengersów. Fani historii Marvela wiedzą jednak, że nie samą mocą superbohater żyje, a Clint Barton nie raz w pojedynkę potrafił już uratować znacznie silniejszych kolegów z poważnych tarapatów.

Na zwiastunie widzimy i słyszymy, że najnowszy serial z MCU będzie próbował wstrzelić się w bożonarodzeniowy klimat. Poznajemy w nim kolejną piekielnie uzdolnioną łuczniczkę oraz łotra, granego przez naszego rodaka. Potwierdziły się plotki mówiące o występie Piotra Adamczyka w produkcji Marvela. W trailerze szukajcie pozbawionego włosów na głowie bandziora. Pojawi się on nawet kilka razy, więc powinniście z łatwością dostrzec go na ekranie. „Kto ma sokole oko to mnie wypatrzy” - pisał żartobliwie aktor o swoim występie.

Premiera „Hawkeye” już 24 listopada. Niedługo będziemy więc mogli przekonać się, czy rola Adamczyka jest tak duża, jak sugeruje ją zwiastun. Reżyserami kilku odcinków są Amber Finlayson i Katie Ellwood. Scenariusz napisał doświadczony Jonathan Igla, pracujący już przy odcinkach takich seriali jak „Mad Men” czy „Masters of Sex”. W filmie oprócz Rennera pojawią się także Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James, Alaqua Cox, Julia Louis-Dreyfus i Florence Pugh jako Yelena Belova.

