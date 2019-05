Uszkodzony tankowiec na Morzu Czerwonym. Trwa akcja ratownicza

Irański tankowiec VLCC Happiness zgłosił problemy techniczne. Jak wynika z informacji przekazanych przez załogę, awarii uległ silnik, przez co utracono kontrolę nad jednostką. Zbiornikowiec ma długość 333 metrów szerokość 58 m. Należy do NITC (National Iranian Tanker Company) i może mieć na pokładzie ponad milion baryłek ropy naftowej. W akcji ratunkowej biorą udział służby ratunkowe Arabii Saudyjskiej, wśród których obecna jest jednostka odpowiedzialna za ochronę środowiska. Służby nie potwierdzają jednak informacji o potencjalnym wycieku ropy. Najprawdopodobniej chodzi o rozszczelnienie kadłuba, w wyniku którego do wnętrza statku dostaje się woda.

Mogło dojść do ataku

Jak informuje armator, do którego należy zbiornikowiec Happiness w depeszy udostępnionej przez portal tankertrackers.com, do awarii mogło dojść na skutek ataku na jednostkę. Obecnie tankowiec zmierza do portu w Dżedda w towarzystwie trzech jednostek pilotujących. Władze irańskie nie potwierdzają informacji o awarii statku. W ubiegłym roku na skutek zderzenia innej irańskiej jednostki na Morzu Wschodniochińskim śmierć poniosło 32 marynarzy.