ArcelorMittal wygasza wielki piec w Krakowie. Decyzja może dotknąć 1200 pracowników

Firma ArcelorMittal Poland poinformowała o czasowym wygaszenie pieca i stalowni w swoim oddziale w Krakowie. Przyczyną jest osłabienie popytu na stal i rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W związku z tym firmie przestało się opłacać utrzymywanie pieca przy pracy. W krakowskim zakładzie pracuje około 1200 pracowników.

„Decyzja ta poprzedzona została szczegółową analizą rynku, która potwierdziła osłabienie popytu na stal. Jest ona także podyktowana rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 oraz wysokim poziomem importu z krajów spoza Unii Europejskiej, a także bardzo wysokimi kosztami produkcji”. – poinformowała spółka w oficjalnym komunikacie.

Trudna sytuacja na rynku stali

Firma zwróciła uwagę, że ceny uprawnień do emisji CO2 już przekroczyły 25 euro za tonę, co stanowi wzrost o około 230 proc. względem początku 2018 roku. Jednocześnie w ubiegłym roku import wyrobów gorącowalcowanych z krajów Wspólnoty Niepoległych Państw wzrósł o 500 tys. ton, co oznacza trzykrotny wzrost rok do roku.

„Decyzja o tymczasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej w Krakowie to również pokłosie wysokich cen energii, które w Polsce są prawie o połowę wyższe niż np. w Niemczech. ArcelorMittal Poland jest przedsiębiorstwem energochłonnym, dlatego taka różnica w cenie w znaczący sposób odbija się na kosztach jego produkcji” – czytamy w komunikacie.

Problemem dla firmy jest także fakt, że huty w Polsce w dłuższej perspektywie wciąż nie mogą liczyć na zapowiadane rekompensaty pośrednich kosztów CO2, które otrzymują producenci stali w wielu krajach UE.

„Z ciężkim sercem podjęliśmy trudną decyzję o tymczasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej krakowskiego oddziału [...] Jesteśmy producentem stali i chcemy móc ją nadal wytwarzać również tu, w Krakowie. Mamy nadzieję, że warunki rynkowe się poprawią, a równe zasady konkurencyjności zostaną przywrócone, bo wtedy będziemy mogli wznowić pracę naszych instalacji” – skomentował prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Geert Verbeeck, cytowany w komunikacie.