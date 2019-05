Czy wiesz ile odpadów plastikowych produkujesz? Możesz to łatwo sprawdzić. Wyniki mogą przerazić

Do kalkulatora, wpisujemy ilość plastikowych produktów zużywanych w określonym czasie w kuchni, łazience, jak również opakowań jednorazowych zużywanych „na mieście” (np. kubków do kawy).

„Plastikowy kalkulator śmieci zsumuje wszystkie zużywane przez ciebie tworzywa sztuczne. W naszym przypadku będzie to 29 kg, a średnia dla obywatela europejskiego wynosi 31 kg. To góra plastiku! Co gorsza, możemy powiedzieć, że to zużycie jest wciąż stosunkowo małe, bo przeciętny Amerykanin wyrzuca około 84 kg takich śmieci rocznie! Pomnóż to przez 300 milionów mieszkańców USA, a zrozumiesz, dlaczego zanieczyszczenie tworzywem sztucznym jest tak palącym problemem” – czytamy na stronie internetowej kalkulatora.

Wierzchołek góry lodowej

Równocześnie twórcy kalkulatora uczulają, że bierze on pod wagę jedynie podstawowe produkty – prawdziwe zużycie tworzyw sztucznych może być więc znacznie wyższe po dodaniu np. produktów wykorzystywanych do pracy.

Tymczasem plastikowych śmieci nie tak łatwo się pozbyć. Naukowcy szacują, że degradacja plastiku może trwać od kilku do nawet kilkuset lat – a jedynie ok. 5-10 proc. światowego plastiku poddawane jest recyklingowi. Według szacunków, ponad 30 proc. odpadów z tworzyw sztucznych trafia na wysypisko, a ok. jedna trzecia do oceanów.

Na stronie kalkulatora można również znaleźć rady, w jaki sposób ograniczyć swoje zużycie plastiku – np. poprzez rezygnację z plastikowych słomek czy noszenie własnej butelki na wodę.

Nie tylko plastik

Kalkulator Plastikowych Odpadów został stworzony przez Hannę Pamułę oraz Wojciecha Sasa – doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy pracują w krakowskim start-upie Omni Calculator. Na swojej stronie internetowej oferuje on kilkaset różnotematycznych kalkulatorów - można skorzystać m.in z kalkulatora snu (kiedy należy się położyć, żeby się dobrze wyspać), opalania (jak długo możemy przebywać na słońcu z określonym filtrem lub jakiego filtra użyć), a nawet... stworzonego z okazji Tłustego Czwartku kalkulatora „pączkowego” (oblicza on, ile czasu trzeba poświęcić na konkretne, przyjemne aktywności, aby spalić kalorie ze słodkiego przysmaku).

Czytaj także:

Rząd szykuje nową opłatę ekologiczną. W kogo uderzy najmocniej?