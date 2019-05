Francja wprowadza zakaz sprzedaży produktów zawierających rakotwórczy E171. Produkty mogą trafić do Polski

Francja 17 kwietnia wprowadziła rozporządzenie, na mocy którego zakazano sprzedaży produktów zawierających składnik E171. Rozporządzenie podpisali ministrowie gospodarki i finansów Bruno Le Maire oraz Ministerstwo Przemiany Ekologicznej i Solidarnej. Zakaz ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Ma on obowiązywać przez cały rok, aby dać czas Komisji Europejskiej na analizę i ewentualne przygotowanie podobnego rozporządzenia dla wszystkich państw członkowskich. Istnieje obawa, że produkty zawierające składnik, które zostaną wycofane ze sprzedaży, mogą trafić na półki polskich sklepów należących do francuskich sieci.

Ryzyko nowotworu jelita grubego

Jak wynika z analizy badań przeprowadzonych przez francuski Narodowy Instytut Badań Rolniczych INRA, składnik ten może wpływać na inicjowanie i promowanie wczesnego etapu zmian prowadzących do powstawania nowotworu jelita grubego.

– Przepisy, które mają chronić francuskich konsumentów przed produktami z niebezpieczną substancją są radykalne i nie przewidują jakichkolwiek okresów przejściowych dla producentów i dystrybutorów żywności. Muszą oni do końca tego roku wyeliminować z rynku francuskiego wszystkie produkty spożywcze zawierające E171. Obawiamy się, że jeśli podobny zakaz nie zostanie wprowadzony w Polsce to produkty te mogą zostać wytransferowane przez międzynarodowe sieci handlowe do sklepów w Polsce – mówi Klaudia Anioł, prezes fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów.

Czym jest E171 i w czym się znajduje?

E171 to przemysłowe oznaczenie dwutlenku tytanu TiO2. W przemyśle spożywczym substancja ta wykorzystywana jest w postaci nanocząsteczek jako barwnik wybielający. Związek ten znajduje się w składzie takich produktów jak słodycze, gumy do żucia, lukry, galaretki, dżemy, lody, napoje mleczne, czy tabletki słodzące.

Składnik wykorzystywany jest również w przemyśle chemicznym. Główne zastosowania to farby i kosmetyki.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje dwutlenek tytanu jako substancję rakotwórczą z grupy 2B. Jest to kategoria składników, które „prawdopodobnie mają rakotwórcze działanie dla ludzi”.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Badań Rolniczych INRA opublikowano w 2017 roku w magazynie Nature.

