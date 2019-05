Pierwsze Airbusy A380 trafiły na złom. To przełomowy moment w lotnictwie

Samoloty Airbus A380, czyli tak zwane Super Jumbo trafiły do produkcji w 2007 roku. Obecnie we flotach międzynarodowych linii lotniczych są 233 takie maszyny. Łącznie wyprodukowano 235 sztuk, ale dwie pierwsze właśnie trafiły na złomowisko. Na francuskim lotnisku Tardes Lourdes trwa proces rozbiórki samolotów. Na zdjęciach umieszczonych na Twitterze widać, że z maszyn wymontowano już ogromne silniki, a jedna z nich nie ma już również osłony radaru na nosie i drzwi do luku bagażowego.

Maszyny, które właśnie zakończyły służbę, były jednymi z pierwszych, które wyprodukował Airbus. Służyły one firmie do wykonywania lotów testowych. Samoloty trafiły na złomowisko, ponieważ firma leasingowa nie znalazła innych zainteresowanych maszynami linii lotniczych.

Zmieniający się rynek

Airbus A380 był odpowiedzią na legendarnego Boeinga 747. Czteropokładowy samolot pasażerski dalekiego zasięgu budowanego od lat siedemdziesiątych XX wieku. Służy chociażby jako Air Force One, czyli latający odpowiednik Białego Domu. Super Jumbo od Airbusa przejął tytuł największego samolotu pasażerskiego. Francuski producent źle oszacował jednak potrzeby rynku. Jak okazało się po kilku latach od rozpoczęcia produkcji, światowe linie lotnicze zmieniły swoje strategie. Przewoźnicy porzucili pomysł kupowania ogromnych samolotów, a zaczęli stawiać na większą ilość połączeń mniejszymi maszynami. Okazało się bowiem, że tak duże konstrukcje ja Jumbo Jet czy Super Jumbo bardzo rzadko były zapełniane i latanie nimi nie było opłacalne.

Największym klientem Airbusa, jeśli chodzi o zamówienia na A380, są linie Emirates. Ponad połowa tych maszyn lata w barwach arabskiego przewoźnika. Wynika to po pierwsze z dość specyficznego rynku lotniczego w rejonie Zatoki Perskiej, a po drugie z chęci i możliwości oferowania luksusowych rozwiązań.

Linie lotnicze rezygnują z zamówień

Airbus może niedługo zrezygnować z produkcji modelu A380. Część zamówień, które linie lotnicze złożyły na Super Jumbo, została niedawno anulowana. Przewoźnicy decydują się na zmianę zamówień na mniejsze maszyny producenta, takie jak A350 czy A33neo.