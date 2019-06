Polska jest unijną potęgą eksportową w branży jachtów

Polska eksportową potęgą Unii Europejskiej? Tak, jeśli weźmiemy pod uwagę bardzo szczególną branżę. Jesteśmy bowiem liderem w eksporcie jachtów. Nie byle jakim liderem. Eksport z Polski stanowi bowiem aż 60 procent całego handlu Unii Europejskiej. Na drugim miejscu jest Finlandia, z której stoczni wypływa poza kraj jedynie 9,1 proc. całego eksportu UE.

„Polska jest unijną potęgą w eksporcie jachtów. Według danych Eurostatu, w 2018 r. polski eksport jachtów stanowił aż 60 proc. ogólnej wartości eksportu jachtów w Unii Europejskiej, a w okresie 2014-2018 podwoił się (ze 184,8 mln EUR do 395,8 mln EUR). Daleko za nami uplasowały się Finlandia (60 mln EUR, 9,1 proc. eksportu UE) i Włochy (36,7 mln EUR, 5,6 proc.)” – czytamy w tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

95 proc. na eksport

„Polskie stocznie jachtowe należą do najnowocześniejszych w Europie. Według przedstawicieli Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych (POLBOAT) [2], co roku krajowe stocznie wytwarzają około 22 tys. jednostek. Ze względu na wysoką cenę (od kilkuset tysięcy do kilku milionów EUR) popyt na jachty w Polsce jest ciągle niewielki, dlatego aż 95 proc. produkcji trafia na eksport” – czytamy dalej.

Polskie jachty trafiają głównie na rynki USA, Europy Zachodniej, Rosji i na Bliski Wschód. Polskie jachty można spotkać także w Japonii, Chinach i Australii.

