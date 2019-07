Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski

„Realny wzrost PKB osiągnie 4,4 proc. w 2019 roku i 3,6 proc. w 2020 roku. Ryzyka na 2019 rok mogą się nieco przechylać w górę z uwagi głównie na eksport netto i wzrost inwestycji prywatnych. Ryzyka dla perspektyw na 2020 rok są przechylone w dół” – czytamy w raporcie Komisji Europejskiej.

„Komisja kolejny raz podniosła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Rewizja w górę z 4,2 proc. do 4,4 proc. oczekiwanego tempa wzrostu PKB Polski w 2019 r. stawia nas na 2. pozycji w całej Unii Europejskiej, zaraz za Maltą. Wcześniej swoje szacunki podniosły OECD oraz MFW, a także agencje ratingowe. Możemy stwierdzić, że konsensus wzrostu gospodarczego w okolicach 4,5 proc. to niezwykle dobry wynik na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej” – napisała w komentarzu do danych KE Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Spowolnienie dopiero w 2020 roku

Komisja Europejska uważa, że pozytywne nastroje konsumenckie będą napędzać polską gospodarkę przez cały 2019 rok. KE wylicza, że czynnikami, które wpływają na nastroje konsumentów są, między innymi, wzrost zarobków i korzystne czynniki na rynku pracy.

„Oczekuje się wzmocnienie konsumpcji prywatnej w II połowie 2019 r. i na początku 2020 r., gdy nowe transfery fiskalne i obniżki podatków zwiększą dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. Wraz z silnym wzrostem płac i korzystnymi tendencjami na rynku pracy, będzie to wspierało nastroje konsumentów. Wzrost inwestycji nadal jest wspierany przez fundusze unijne i pozostanie silny w 2019 r., zanim spowolni w 2020 r”. – czytamy dalej.

Komisja spodziewa się wzrostu inflacji HICP z 1,2 proc. w 2018 to 2,1 proc. w 2019 i 2,7 proc. w 2020 roku (w maju oczekiwała tego wskaźnika na poziomie: 1,8 proc. w 2019 r. i 2,5 proc. w 2020 r.).

„Zakładany szybki wzrost płac może mieć szczególnie silny wpływ na ceny usług w horyzoncie projekcji. Inflacja cen energii pozostanie niska w 2019 roku i wzrośnie na początku 2020 roku jako następstwo zniesienia administracyjnej kontroli cen energii” – napisano także.

