Czekolada bez dodatku cukru? Nestlé chwali się przełomowym patentem

Jak podaje agencja Bloomberg, Nestle SA opatentowało technikę wyrobu czekolady bez dodawania do niej cukru, co pozwala zredukować jego ilość w gotowym produkcie o około 40 proc. Nie oznacza to jednak, że czekolada nie jest słodka. Swój smak zawdzięcza jednak wyłącznie temu, co da się pozyskać z kakaowca.

Metoda, którą opracował koncern, polega na wykorzystaniu białej miazgi, która pokrywa nasiona kakaowca, do wyprodukowania proszku zawierającego naturalny cukier. Patent zostanie zastosowany po raz pierwszy jesienią tego roku w Japonii. Do dystrybucji w Kraju Kwitnącej Wiśni mają trafić batony KitKat zawierające 70 proc. ciemnej czekolady wykonanej na bazie nowego przepisu, bez dodawania cukru.

Jak podaje Bloomberg, to przełom, ponieważ wspomniana miazga nie była wcześniej wykorzystywana jako naturalny słodzik. Wcześniej po prostu traktowano ją jako odpad i wyrzucano.

Alexander von Maillot, Dyrektor Globalny Biznesu Słodyczy w Nestlé, zapowiada, że choć na razie patent ma zostać wykorzystany w przypadku gorzkiej czekolady, są plany na stosowanie go także do produkcji wyrobów z czekolady białej i mlecznej.