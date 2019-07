Samolot, który wygląda jak ptak. Airbus zaprezentował potencjalną przyszłość rynku lotniczego

To ptak? To samolot? Tak jakby. W rzeczywistości to projekt Airbusa, który ma pokazać, w jakim kierunku powinien iść rozwój przemysłu lotniczego. "Bird of Prey" zadebiutował podczas targów Air Tattoo w Wielkiej Brytanii.

Airbus przedstawił projekt samolotu przyszłości. Maszyna będzie napędzana silnikami hybrydowymi, a jej kształt inspirowany jest sylwetką ptaka. Stąd też wzięła się nazwa projektu „Bird of Prey”, czyli ptak drapieżny. Firma pokazała charakterystyczny projekt podczas targów Air Tattoo w Wielkiej Brytanii. Wzbudził on duże zainteresowanie. Projekt wsparł między innymi brytyjski poseł Liam Fox. – Jednym z priorytetów przemysłu lotniczego jest uczynienie lotów bardziej zrównoważonymi. Muszą stać się czystsze, cichsze i bardziej ekologiczne, niż do tej pory. – powiedział Martin Aston, Senior Manager w Airbusie. Nie trafi do produkcji Airbus poinformował, że projekt ma za zadanie pokazać, w którym kierunki należy podążać. Firma nie zamierza wprowadzać przedstawionego konceptu do produkcji. Francuzi chcieli na jego przykładzie zademonstrować, że samoloty przyszłości mogą być budowane tak, aby zmniejszyć szkodliwy wpływ na środowisko o nawet 30-50 proc. Taką redukcję zużycia paliwa prognozuje bowiem Airbus w porównaniu z dzisiejszymi samolotami. „Inspirowany efektywnością ciała ptaków drapieżnych, projekt posiada skrzydła i ogon imitujące budowę tych, występujących w naturze. Struktury przypominające pióra odpowiadałyby za sterowanie podczas lotu”. – czytamy w komunikacie Airbusa.