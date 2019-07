Jedna z popularnych linii lotniczych zmienia oznaczenia Boeingów 737 Max. Nie chce, aby kojarzyły się z katastrofami

Boeingi 737 Max, mimo że latały stosunkowo niedługo, wypracowały sobie bardzo złą reputację. Dwie maszyny tego typu spadły w Etopii i Indonezji. Wskutek obu katastrof życie straciło 346 osób. Po wypadkach Boeingi 737 Max zostały uziemione. Do dziś trwa proces ich ponownej certyfikacji. Eksperci zakładają, że powinien się on zakończyć w sierpniu tego roku. Inne źródła podają mniej optymistyczny scenariusz. Według nich uziemienie może potrwać do końca roku. Komisja certyfikująca natrafia jednak w tym modelu na kolejne usterki, które znacząco mogą przedłużyć ten proces.

Zmiana nazwy

Linie lotnicze Ryanair postanowiły zastosować dość prosty zabieg, który ma na celu uspokojenie pasażerów. Przewoźnik zarządził zmianę oznaczeń należących do siebie Boeingów 737 Max. Z kadłubów uziemionych maszyn znika oficjalna nazwa. Zastąpi ją sama numeracja. W przypadku fotografii, które pojawiły się na Twitterze, część z samolotów została już obklejona na nowo. Na przodzie samolotu widać oznaczenie 737-8200, czyli komercyjne oznaczenie modelu 737 Max 8. Określenie "Max" jest bowiem tylko hasłem wyróżniającym, podobnie jak w "Dreamliner" w przypadku modelu 787. W kwietniu taki zabieg sugerował Boeingowi prezydent Donald Trump.

Na całym świecie, od połowy marca uziemionych jest ponad 300 Boeingów 737 Max. Pięć z nich należy do naszego narodowego przewoźnika PLL LOT. W tym roku LOT miał otrzymać kolejne dziewięć sztuk tej maszyny.