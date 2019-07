130 autobusów elektrycznych dla Warszawy. Największy tego typu kontrakt w Europie

„Gigantyczne zamówienie na dostawę 130 przegubowych autobusów elektrycznych jest największym do tej pory przetargiem tego typu w Europie. Elektrobusy marki Solaris zostały dotąd zamówione przez 60 miast w 17 państwach i od roku 2011 pokonały już ponad 14 mln kilometrów. Firma, zgodnie z podpisaną dzisiaj umową, zrealizuje to zamówienie w roku 2020” – podkreślono w komunikacie.

– Firma Solaris jest niezwykle dumna z faktu wygrania tak ogromnego przetargu na dostawę autobusów elektrycznych. Od wielu lat konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju opartą o pojazdy bezemisyjne. Dzięki gigantycznemu zamówieniu z MZA, umacniamy się na pozycji europejskiego lidera elektromobilności. Przede wszystkim jednak cieszymy się, że nasza firma, która niezwykle dużą wagę przykłada do rozwoju zrównoważonego transportu, przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców Warszawy – powiedział prezes Javier Calleja.

Autobusy i sieć ładowarek

130 przegubowych elektrycznych Urbino dla MZA będzie wyposażonych w baterie typu Solaris High Power o pojemności 150 kWh, na które producent udzielił zgodnie z wymaganiami zamawiającego siedmioletniej gwarancji. Energia elektryczna będzie w nich uzupełniana poprzez ładowarki zajezdniowe typu plug-in oraz za pomocą pantografów. Autobus będzie wyposażony w dwa gniazda ładowania: nad prawym przednim nadkolu oraz za ostatnimi drzwiami, pantograf zaś będzie zamontowany na dachu pojazdu. Stacje szybkiego ładowania - z mocą ponad 400 kW - rozlokowane będą w różnych punktach miasta. Budowa infrastruktury jest przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego, podano także.

– Nasz projekt zakupu 130 elektrycznych autobusów przegubowych, wspomagany z funduszy europejskich, to jedna z największych elektromobilnych inwestycji w Europie. Cieszymy się, że jesteśmy jednym z liderów we wdrażaniu proekologicznych rozwiązań dla transportu, według naszych planów już za dwa lata będziemy w posiadaniu floty niemal 400 autobusów zero i niskoemisyjnych. Ekologiczne autobusy MZA to nadzieja na czyste powietrze w stolicy – dodał prezes MZA Jan Kuźmiński.

Do tej pory Solaris do Warszawy dostarczył już ponad 1000 autobusów miejskich, w tym 20 elektrycznych. Elektrobusy można na co dzień spotkać na linii nr 222, przypomniano.

Solaris Bus & Coach to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17000 pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.

