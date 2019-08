Onico złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości. Jest komunikat drużyny siatkarskiej, której spółka była sponsorem tytularnym

„Jednakże w związku z faktem, iż dwóch wierzycieli emitenta złożyło wnioski o otwarcia postępowania sanacyjnego względem emitenta, zarząd spółki wniósł o wstrzymanie rozpoznania ww. wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta do czasu prawomocnego orzeczenia w sprawie ewentualnego otwarcia postępowania sanacyjnego” – czytamy w komunikacie.

Okolicznościami uzasadniającymi złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest niewypłacalność w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe, tj. utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, podano także.

9 lipca br. Onico informowało o przystąpieniu do przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności, celem wsparcia działań zmierzających do ustabilizowania linii kredytowych i zapewnienie czasu na wdrożenie działań naprawczych pozwalających na odbudowanie kapitałów własnych. Pod koniec lipca Alior Bank i ING Bank Śląski wypowiedziały spółce umowy kredytowe, zaś BNP Paribas (Suisse) wezwał do całkowitej spłaty wierzytelności w kwocie ponad 8 mln USD.

Problemy drużyny siatkówki

Firma Onico jest tytularnym sponsorem drużyny wicemistrzów Polski w siatkówce. Warszawski klub poinformował na swojej stronie internetowej o poszukiwaniu nowych sponsorów. Drużyna nie zamierza przedłużać kontraktu z Onico.

„W związku ze złożeniem przez Onico S.A., właściciela 100 proc. akcji klubu, wniosku o ogłoszenie upadłości, Zarząd Onico Warszawa informuje, że prowadzone są zaawansowane rozmowy z potencjalnymi inwestorami i sponsorami, którzy pozwolą utrzymać aktualny poziom sportowy zespołu”. – czytamy w komunikacie zespołu Onico Warszawa. „Trzyletnia umowa sponsorska pomiędzy spółkami, która wygasa wraz z końcem sierpnia bieżącego roku, nie była i nie jest jedynym źródłem finansowania klubu. W związku z problemami ONICO S.A., które nasiliły się w ostatnich dniach, została podjęta decyzja o nieprzedłużeniu wyżej wymienionej umowy”. – czytamy dalej.

