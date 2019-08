Zygmunt Solorz rusza z nowym projektem. Jeden z najbogatszych Polaków powalczy o czyste powietrze

Walka o czyste powietrze przestała być domeną organizacji ekologicznych i miejskich aktywistów. Od niedawna temat ten stał się także elementem debaty politycznej. Jak pokazuje Zygmunt Solorz, drugi na liście najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”, może być to także temat bliski najbogatszym przedsiębiorcom. Jak zwrócił uwagę twórca telewizji Polsat i Polkomtelu Światowa Organizacja Zdrowia informowała w 2018 roku, że aż 36 z 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce.

– Polakom żyje się coraz lepiej, gospodarka ma się coraz lepiej, ludzie mają dostęp do wszelkich produktów czy usług. Ale lepszego powietrza nie da się kupić. Dlatego zapraszam wszystkich do zaangażowania się w Program Czysta Polska. Dla nas, naszych dzieci i wnuków. (...) Zawsze chciałem tworzyć i dawać ludziom to, czego potrzebują. A dzisiaj wszyscy potrzebujemy czystego powietrza. (...) Możemy zacząć od siebie, od prostych, codziennych czynności, od czegoś, na co możemy mieć wpływ. Gdy sami nie będziemy się truć, to rzadziej będziemy chodzić do lekarza. Chciałbym, żeby każdy z nas na co dzień coś zrobił – powiedział cytowany przez gazeta.pl, Zygmunt Solorz.

Firmy Solorz zaczną od siebie

Aby akcja była wiarygodna Zygmunt Solorz postanowił zacząć od firm, w których ma udziały. Do stowarzyszenia Czysta Polska dołączyły Cyfrowy Polsat, który ma propagować akcję. Do floty samochodów należących do telewizji dołączą także samochody zero emisyjne, a w siedzibie przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie, zainstalowane zostaną ładowarki do aut elektrycznych. Zmiany czekają także drugi z największych biznesów miliardera – ZE PAK (Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin"). Tutaj uczestnictwo w programie będzie bardziej namacalne. Elektrownie mają zacząć proces zmniejszania udziału węgla w produkcji energii. Rozwijane będą także projekty związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

– Dla wielu Polaków jestem po prostu biznesmenem, który całe życie inwestował i budował swoje firmy. Ale jestem również ojcem i dziadkiem - i mam już dwie wnuczki. I widzę dzisiaj, że dajemy naszym wnukom czy dzieciom świat bardzo nowoczesny, ale jednocześnie zanieczyszczony. –powiedział portalowi wituralnemedia.pl, pomysłodawca akcji.

Zaproszenie dla innych organizacji

Stowarzyszenie Czyste Powietrze jest otwarte na wszystkich, którym zależy na działaniach, które wynikają ze statutu tworzącego się właśnie organu. Jak podkreśla pomysłodawca, każdy z nas oddycha tym samym powietrzem niezależnie od poglądów politycznych. Stowarzyszenie ma uświadamiać Polakom, jak należy dbać o środowisko i inspirować do dyskusji na tematy proekologiczne.

– Zapraszam do udziału w Programie Czysta Polska wszystkich Polaków, w tym organizacje ekologiczne, które już dziś skutecznie działają często na zasadzie non-profit, ekspertów, ludzi nauki, uczniów, studentów, przedstawicieli biznesu, wszystkich środowisk mających wpływ na rzeczywistość społeczno-gospodarczą kraju - każdego kto jest zainteresowany czystym powietrzem w Polsce – powiedział Zygmunt Solorz.