Koniec wolnego handlu między Japonią a Koreą Południową. Państwa zaostrzają wojnę handlową

Z listy państw uprzywilejowanych na listę państw z ograniczonymi możliwościami handlu. Taka droga czeka w najbliższych dniach Japonię. Władze Korei Południowej postanowiły w ten sposób odpowiedzieć na usunięcie ich kraju z listy państw, które mogły handlować z Japonią na specjalnych zasadach. Minister Przemysłu Korei Południowej zapowiada, że Kraj Kwitnącej Wiśni znajdzie się na powstającej liście krajów dotkniętych sankcjami handlowymi.

Największymi przegranymi wojny handlowej i najnowszych decyzji politycznych mogą być firmy zajmujące się produkcją elektroniki. Oba kraje słyną bowiem z eksportu najwyższej klasy urządzeń elektrycznych. To z Korei i Japonii pochodzą takie firmy jak np. Samsung, Nikon, Sony, Canon czy Fujifilm.

Przyczyny wojny handlowej

Wojna handlowa między azjatyckimi krajami rozpoczęła się po tym, gdy koreański sąd rok temu zasądził wypłatę przez japońskie firmy odszkodowań za przymusową pracę, do której mocarstwo wykorzystywało obywateli Korei. Wcześniej kraje handlowały ze sobą na zasadach ustalonych w 1965 roku. Właśnie do tego porozumienia odwołała się także Japonia, które twierdzi, że wszystkie rekompensaty wypłaciło już w ramach tych ustaleń. Łącznie wyniosły one 800 mln dolarów. Kraje łączy bardzo trudna historia. W 1905 roku kontrolę nad Koreą przejęła Japonia. Niepodległość państwo odzyskało dopiero po kapitulacji Japonii pod koniec II Wojny Światowej. Wtedy to USA i Związek Radziecki podzieliły kraj na dwie Koreę Północną i Południową.