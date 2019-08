Disney pobił rekord. Aż pięć filmów studia zarobiło w tym roku miliard dolarów

Disney pobił kolejny rekord. Wytwórnia wyszła na prowadzenie w kategorii największej ilości filmów, które zarobiły ponad miliard dolarów w ciągu roku. Do grona „Avengers: Endgame”, „Król Lew 2”, „Kapitan Marvel” i „Alladyn”, dołączyła właśnie animacja „Toy Story 4”, którą wyprodukowało należące do wytwórni studio Pixar.

Do końca roku studio może ten rekord jeszcze znacząco poprawić. Na ekrany kin na całym świecie trafią bowiem jeszcze takie produkcje jak „Czarownica 2” (Maleficent: Mistress of Evil), „Kraina Lodu 2” (Frozen 2) oraz film, na który czekają fani Luka Skywalkera - „Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie” (Star Wars: The Rise of Skywalker). Wszystkie z tych produkcji mają dużą szansę na przekroczenie granicy miliarda dolarów przychodów.

Rekordzista

Najlepiej zarabiającym filmem ze stajni Disneya był w tym roku „Avengers: Endgame”. Film zarobił miliard dolarów w pierwszym tygodniu po premierze. Obecnie, na koncie produkcji jest już 2,79 mld dolarów. Na drugim miejscu uplasował się odświeżony „Król Lew”. Popularna animacja, która bazowała na sentymencie pokolenia millenialsów, zarobiła już 1,34 mld dolarów w kinach na całym świecie. Podium zamyka „Kapitan Marvel”, dzięki któremu, na konto Disneya wpłynęło już 1,12 mld dolarów.