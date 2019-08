Czy w Unii Europejskiej zabraknie bourbonu? Cła odwetowe dają się we znaki

Taryfy odwetowe, które Unia Europejska wprowadziła na towary importowane z USA w czerwcu zeszłego roku, odbijają się na amerykańskich destylarniach. Jak informuje Reuters, producenci bourbonu borykają się z dużymi problemami, jeśli chodzi o sprzedaż na rynku europejskim.

Zyski bliskie zera