Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z optymizmem patrzy na wzrost PKB w III kwartale

„Optymistyczne oceny przemysłu, budownictwa i handlu detalicznego potwierdzają nasze pozytywne oczekiwania co do bieżącego kwartału i utrzymania tempa wzrostu PKB na poziomie zbliżonym do wyniku II kwartału” – czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Według szybkiego szacunku opublikowanego przez GUS w połowie sierpnia dynamika PKB wyniosła 4,4 proc. w II kw. br.

„Przedstawiona dziś koniunktura w gospodarce pozwala pozytywnie oceniać perspektywy najbliższego miesiąca. Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS w sierpniu 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w lipcu 2019 r. i przyjmuje wartość powyżej średniej długookresowej” – czytamy dalej.

Resort przypomina, że według danych GUS w lipcu 2019 r. nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej o 5,7 proc. (rok do roku, w cenach stałych) wobec wzrostu o 3,7 proc. przed miesiącem i 7,1 proc. przed rokiem.

„Dobre wyniki sprzedaży wspierają nasze oczekiwania dotyczące wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w III kw. Natomiast optymizm dotyczący inwestycji w II kw. potwierdzają również nakłady inwestycyjne w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych, których wzrost w I połowie roku wyniósł 19 proc. rok do roku” – czytamy także.

Wzrost sprzedaży detalicznej nastąpił we wszystkich kategoriach. Największy pozytywny wpływ na wynik miała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 11,4 proc.), oraz sprzedaż samochodów, motocykli i części (7,3 proc.). Popyt na rynku motoryzacyjnym wspiera produkcję tego sektora.

„Nadal pozytywny trend obserwujemy w sprzedaży mebli, RTV i AGD (15,9 proc.), co potwierdza dobrą sytuację na rynku mieszkaniowym (24,2 proc. więcej pozwoleń na budowę, rok do roku)” – podsumowano w materiale.

Czytaj także:

Polska w czołowej piątce krajów przyciągających inwestorów zagranicznych