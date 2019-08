Orlen uruchomi przełomową instalację. Pozwoli na prowadzenie badań w warunkach przemysłowych

„Będą w niej testowane katalizatory uwodornienia, czyli substancje przyspieszające reakcje chemiczne z wykorzystaniem wodoru. Optymalny dobór katalizatorów zwiększy efektywność procesów produkcyjnych, ich bezpieczeństwo i wpłynie korzystnie na wyniki finansowe” – czytamy w komunikacie.

Ułatwienie przetwarzania ropy

Nowa konstrukcja będzie sprzężona z instalacją produkcyjną kwasu tereftalowego (PTA), co umożliwi testy w skali przemysłowej. Właściwy dobór katalizatorów w produkcji rafineryjno-petrochemicznej pełni niezwykle ważną funkcję. Zakład produkcyjny PKN Orlen w Płocku stosuje 264 rodzaje katalizatorów i innych „pośredników” reakcji przerobu ropy w części rafineryjnej i 131 w części petrochemicznej. Mają one zróżnicowany okres użytkowania. Ich łączna wartość może sięgać w skali roku od kilku do kilkudziesięciu mln zł, podano.

PKN Orlen zdecydował o uruchomieniu pierwszej własnej instalacji pilotażowej do testowania katalizatorów uwodornienia na potrzeby produkcji PTA, aby zapewnić sobie optymalizację kosztów i czasu dla doboru najlepszych wariantów procesowych.

„Podpisaliśmy kontrakt na budowę w formule EPC instalacji pilotażowej, na której w drugiej połowie przyszłego roku rozpoczną się badania. Jest ona jednym z elementów naszej strategii w zakresie budowania własnego zaplecza badawczego, którego działalność poszerzy nasze możliwości w zakresie szybszego i bardziej elastycznego podejścia do nowych technologii. Poza pilotażem w zakresie uwodornienia PTA, ośrodkiem tworzenia, adaptacji i testowania technologii będzie również budowane w Płocku Centrum Badawczo-Rozwojowe” – powiedział członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński, cytowany w komunikacie.

Proces decydujący o jakości

„Nowy pilotaż pozwoli na testowanie katalizatorów w skali przemysłowej na zbudowanym równolegle do rzeczywistego, bocznym węźle reaktorowym uwodornienia. Ten proces jest niezwykle istotnym elementem w produkcji kwasu tereftalowego, ponieważ decyduje o jego czystości, a więc i jakości. Instalacja pilotażowa odwzorowująca realne warunki procesowe posłuży również do prowadzenia badań nad optymalizacją pracy węzła reaktorowego i identyfikacji reakcji ubocznych, co w przyszłości może wiązać się ze zwiększeniem efektywności instalacji przemysłowej” – dodał dyrektor wykonawczy ds. rozwoju i technologii spółki Damian Wieczorek.

Instalacja badawcza będzie miała wydajność około 1300 kg/h. Generalnym wykonawcą inwestycji została spółka Mostostal Puławy.