Nie uwierzysz, co potrafią polskie ryby!
Oto QUIZ, który cię zaskoczy
Polskie rzeki, jeziora i Morze Bałtyckie kryją w sobie niezwykłych mieszkańców. Mowa o rybach, zarówno rekordowych pod względem wielkości, jak i gatunkach, które zaskakują swoimi zwyczajami. Uważasz, że podwodny świat nie ma dla ciebie tajemnic? Sprawdź się w naszym trudnym quizie. Tylko najlepsi zdobędą 8/10 punktów!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Która ryba z polskich wód słynie z tego, że potrafi wydawać charakterystyczne „chrząkające” dźwięki?
Sum
Dorsz
Ukleja
2 / 10 Dlaczego belona, ryba z Bałtyku, ma zielone ości?
To forma kamuflażu
Dzięki nim ryba lepiej pływa w zimnej wodzie
Zawierają barwnik biliverdynę
3 / 10 W którym jeziorze w Polsce złowiono rekordowego szczupaka (24,10 kg)?
Jezioro Drawsko
Jezioro Wigry
Jezioro Mamry
4 / 10 Która ryba z polskich wód potrafi „pływać tyłem”, gdy broni się przed drapieżnikiem?
Piskorz
Sielawa
Belona
5 / 10 Ile maksymalnie może ważyć węgorz europejski, żyjący w Polsce?
Do 2 kg
Do 5 kg
Do 12 kg
6 / 10 Który gatunek ryby w Polsce może żyć nawet ponad 100 lat?
Jesiotr
Lin
Szczupak
7 / 10 W której polskiej rzece można spotkać łososia atlantyckiego?
Wisła
Bug
Noteć
8 / 10 Najdłuższą rybą Bałtyku, która czasem trafia do polskich wód, jest:
Kostropak
Wstęgorz królewski
Leszcz morski
9 / 10 Najmniejsza ryba żyjąca w Polsce to:
Śledź
Śliz
Piskorz
10 / 10 Jaką unikalną cechę ma ciernik (mała ryba występująca w Polsce)?
Zimą zagrzebuje się w mule i hibernuje
Może zmieniać kolor łusek zależnie od nastroju
Samiec buduje gniazdo i opiekuje się ikrą
