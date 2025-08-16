Quizy

Nie uwierzysz, co potrafią polskie ryby!
Oto QUIZ, który cię zaskoczy

Polskie rzeki, jeziora i Morze Bałtyckie kryją w sobie niezwykłych mieszkańców. Mowa o rybach, zarówno rekordowych pod względem wielkości, jak i gatunkach, które zaskakują swoimi zwyczajami. Uważasz, że podwodny świat nie ma dla ciebie tajemnic? Sprawdź się w naszym trudnym quizie. Tylko najlepsi zdobędą 8/10 punktów!
1 / 10 Która ryba z polskich wód słynie z tego, że potrafi wydawać charakterystyczne „chrząkające” dźwięki?

Sum
Dorsz
Ukleja

2 / 10 Dlaczego belona, ryba z Bałtyku, ma zielone ości?

To forma kamuflażu
Dzięki nim ryba lepiej pływa w zimnej wodzie
Zawierają barwnik biliverdynę

3 / 10 W którym jeziorze w Polsce złowiono rekordowego szczupaka (24,10 kg)?

Jezioro Drawsko
Jezioro Wigry
Jezioro Mamry

4 / 10 Która ryba z polskich wód potrafi „pływać tyłem”, gdy broni się przed drapieżnikiem?

Piskorz
Sielawa
Belona

5 / 10 Ile maksymalnie może ważyć węgorz europejski, żyjący w Polsce?

Do 2 kg
Do 5 kg
Do 12 kg

6 / 10 Który gatunek ryby w Polsce może żyć nawet ponad 100 lat?

Jesiotr
Lin
Szczupak

7 / 10 W której polskiej rzece można spotkać łososia atlantyckiego?

Wisła
Bug
Noteć

8 / 10 Najdłuższą rybą Bałtyku, która czasem trafia do polskich wód, jest:

Kostropak
Wstęgorz królewski
Leszcz morski

9 / 10 Najmniejsza ryba żyjąca w Polsce to:

Śledź
Śliz
Piskorz

10 / 10 Jaką unikalną cechę ma ciernik (mała ryba występująca w Polsce)?

Zimą zagrzebuje się w mule i hibernuje
Może zmieniać kolor łusek zależnie od nastroju
Samiec buduje gniazdo i opiekuje się ikrą

