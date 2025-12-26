Myślisz, że znasz Polskę?
Nasz QUIZ brutalnie to zweryfikuje
Polska kryje w sobie zaskakujące tajemnice – od dziewiczych puszcz, przez niezwykłe dzikie zwierzęta, aż po wydarzenia historyczne, które zmieniły losy Europy. Ten quiz sprawdzi, czy naprawdę znasz swój kraj. Zdobędziesz choć 7/10?
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Gdzie znajduje się ostatni naturalny las nizinny w Europie?
Puszcza Kampinoska
Puszcza Białowieska
Bory Tucholskie
2 / 10 Gdzie znajdują się największe bagna w Polsce i jedne z największych w Europie?
Polesie Lubelskie
Dolina Narwi
Dolina Biebrzy
3 / 10 W którym roku Polska miała największą powierzchnię w swojej historii?
1569
1618
1791
4 / 10 Który monarcha panował najdłużej w historii Polski?
Władysław Jagiełło
Zygmunt III Waza
Kazimierz Jagiellończyk
5 / 10 Gdzie znajduje się najniżej położony punkt w Polsce?
Żuławy Wiślane
Pojezierze Mazurskie
Dolina Odry
6 / 10 Które pasmo górskie w Polsce jest geologicznie najstarsze?
Sudety
Karpaty
Góry Świętokrzyskie
7 / 10 Które miasto w Polsce uzyskało najwcześniej prawa miejskie?
Gniezno
Złotoryja
Kalisz
8 / 10 Które jezioro jest najgłębsze w Polsce?
Jezioro Hańcza
Jezioro Wigry
Jezioro Drawsko
9 / 10 Które miasto było największym miastem Polski w średniowieczu?
Gdańsk
Kraków
Wrocław
10 / 10 Jak nazywa się najwyższy szczyt Polski?
Rysy
Śnieżka
Kasprowy Wierch
