Quizy
Myślisz, że znasz Polskę? Nasz QUIZ brutalnie to zweryfikuje

Myślisz, że znasz Polskę?
Nasz QUIZ brutalnie to zweryfikuje

Polska kryje w sobie zaskakujące tajemnice – od dziewiczych puszcz, przez niezwykłe dzikie zwierzęta, aż po wydarzenia historyczne, które zmieniły losy Europy. Ten quiz sprawdzi, czy naprawdę znasz swój kraj. Zdobędziesz choć 7/10?
Twój wynik:

1 / 10 Gdzie znajduje się ostatni naturalny las nizinny w Europie?

Puszcza Kampinoska
Puszcza Białowieska
Bory Tucholskie

2 / 10 Gdzie znajdują się największe bagna w Polsce i jedne z największych w Europie?

Polesie Lubelskie
Dolina Narwi
Dolina Biebrzy

3 / 10 W którym roku Polska miała największą powierzchnię w swojej historii?

1569
1618
1791

4 / 10 Który monarcha panował najdłużej w historii Polski?

Władysław Jagiełło
Zygmunt III Waza
Kazimierz Jagiellończyk

5 / 10 Gdzie znajduje się najniżej położony punkt w Polsce?

Żuławy Wiślane
Pojezierze Mazurskie
Dolina Odry

6 / 10 Które pasmo górskie w Polsce jest geologicznie najstarsze?

Sudety
Karpaty
Góry Świętokrzyskie

7 / 10 Które miasto w Polsce uzyskało najwcześniej prawa miejskie?

Gniezno
Złotoryja
Kalisz

8 / 10 Które jezioro jest najgłębsze w Polsce?

Jezioro Hańcza
Jezioro Wigry
Jezioro Drawsko

9 / 10 Które miasto było największym miastem Polski w średniowieczu?

Gdańsk
Kraków
Wrocław

10 / 10 Jak nazywa się najwyższy szczyt Polski?

Rysy
Śnieżka
Kasprowy Wierch

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy