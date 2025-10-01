Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando.
Pytamy o nazwy zwierząt
W nowym quizie ortograficznym główną rolę odgrywają nazwy zwierząt. Ostatnie pytanie może zepsuć wynik.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
żyrafa
rzyrafa
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
homik
chomik
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żuraw
rzuraw
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
bażant
barzant
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzbik
żbik
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
węgoż
węgorz
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hipopotam
chipopotam
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
borsuk
borsók
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
kinkażu żółty
kinkarzu żółty
