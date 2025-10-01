Quizy
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Pytamy o nazwy zwierząt

W nowym quizie ortograficznym główną rolę odgrywają nazwy zwierząt. Ostatnie pytanie może zepsuć wynik.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrafa
rzyrafa

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

homik
chomik

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żuraw
rzuraw

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzbik
żbik

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

węgoż
węgorz

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hipopotam
chipopotam

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

borsuk
borsók

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

kinkażu żółty
kinkarzu żółty

