W najnowszym teście z języka polskiego pytamy o poprawny zapis wybranych przez nas nazw zwierząt. 10/10 to obowiązek!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żubr
żóbr

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

węgoż
węgorz

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

jaszczurka
jaszczórka

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

homik
chomik

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

hipopotam
chipopotam

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzyrafa
żyrafa

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzmija
żmija

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

krulik
królik

