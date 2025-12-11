Nowy quiz ortograficzny.
W roli głównej nazwy zwierząt.
Uwaga na „byki”
W najnowszym teście z języka polskiego pytamy o poprawny zapis wybranych przez nas nazw zwierząt. 10/10 to obowiązek!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żubr
żóbr
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
węgoż
węgorz
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
jaszczurka
jaszczórka
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
homik
chomik
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
bażant
barzant
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
hipopotam
chipopotam
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzyrafa
żyrafa
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzmija
żmija
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
krulik
królik
Więcej quizów
-
Quiz ortograficzny na zakończenie weekendu. 10/10 to obowiązek!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na szkolnym poziomie. Dziewiąte pytanie może zepsuć wynik!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z jednym dylematem. Ż czy rz?Język polskiQuiz
-
Szkolny quiz ortograficzny. H czy ch?Język polskiQuiz
-
Szybki quiz ortograficzny. Te słowa to koszmar szkolnych dyktandJęzyk polskiQuiz
-
QUIZ na niedzielny wieczór. Uważaj na „byki”Język polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wynik 10/15 zasługuje na szacun!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznasz kadr?
15 pytań o wieczorynki!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj wieczorynkę!
Kadry pełne nostalgiiRozrywkaQuiz
-
Zgadnij wieczorynkę!
15 pytańRozrywkaQuiz
-
„Jolka, Jolka...”. Dokończ słowa legendarnych piosenek!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj kadry z wieczorynek!
10/15 i ogłaszamy, że jesteś asem!RozrywkaQuiz
-
Poznajesz ich?
Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze!RozrywkaQuiz
-
To Bolek czy Lolek?
QUIZ z wieczorynek!RozrywkaQuiz
-
Wieczorynki PRL! Pamiętasz je?RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wynik 10/15 będzie sztosem!RozrywkaQuiz
-
Kultowe polskie seriale. Rozpoznasz kadry?RozrywkaQuiz
-
Quiz z wiedzy ogólnej. Pytamy o KOWR, ferie i geografięOgólneQuiz