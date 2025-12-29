Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Od „byków” oczy mogą zaboleć!
Nowy dzień i nowy quiz ortograficzny. W najnowszym teście z języka polskiego główną rolę odgrywają nazwy zwierząt.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
żubr
rzubr
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
jastżąb
jastrząb
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hipopotam
chipopotam
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
wrubel
wróbel
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żuk
rzuk
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
puma
póma
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
barzant
bażant
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzuraw
żuraw
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
bóbr
bubr
