Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. Od „byków” oczy mogą zaboleć!

Od „byków” oczy mogą zaboleć!

Nowy dzień i nowy quiz ortograficzny. W najnowszym teście z języka polskiego główną rolę odgrywają nazwy zwierząt.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żubr
rzubr

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

jastżąb
jastrząb

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hipopotam
chipopotam

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

wrubel
wróbel

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żuk
rzuk

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

puma
póma

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

barzant
bażant

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzuraw
żuraw

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

bóbr
bubr

