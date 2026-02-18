Quizy
Szkolny quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. Uwaga na „byki”!

Poziom najnowszego testu z języka polskiego nie należy do najtrudniejszych. Liczymy, że każdy z Was zdobędzie 10/10!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żubr
rzubr

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

węgoż
węgorz

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzyrafa
żyrafa

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hipopotam
chipopotam

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

homik
chomik

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzuraw
żuraw

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

nosorożec
nosororzec

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzbik
żbik

