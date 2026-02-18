Szkolny quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Uwaga na „byki”!
Poziom najnowszego testu z języka polskiego nie należy do najtrudniejszych. Liczymy, że każdy z Was zdobędzie 10/10!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
żubr
rzubr
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
bażant
barzant
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
węgoż
węgorz
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzyrafa
żyrafa
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
hipopotam
chipopotam
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
homik
chomik
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzuraw
żuraw
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
nosorożec
nosororzec
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzbik
żbik
