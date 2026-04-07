Quiz ortograficzny na otwarcie tygodnia. Zawalcz o komplet punktów!

Przygotowaliśmy nową odsłonę testu z języka polskiego. Potraktujcie go jako rozgrzewkę.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

kałamaż
kałamarz

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

jarmuż
jarmurz

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

mosiężny
mosięrzny

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

rewanż
rewanrz

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żodkiewka
rzodkiewka

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

oranżada
oranrzada

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

harceż
harcerz

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żaglówka
rzaglówka

