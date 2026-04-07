Quiz ortograficzny na otwarcie tygodnia.
Zawalcz o komplet punktów!
Przygotowaliśmy nową odsłonę testu z języka polskiego. Potraktujcie go jako rozgrzewkę.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
kałamaż
kałamarz
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
jarmuż
jarmurz
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żonkil
rzonkil
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żupan
rzupan
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
mosiężny
mosięrzny
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
rewanż
rewanrz
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
żodkiewka
rzodkiewka
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
oranżada
oranrzada
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
harceż
harcerz
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
żaglówka
rzaglówka
