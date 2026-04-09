Quiz ortograficzny ze szkolnej ławki.
Poczuj się jak na dyktandzie
Nasz test z języka polskiego nie należy do najtrudniejszych. Potraktujcie go jako rozgrzewkę!
Twój wynik:
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
prużnia
próżnia
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żagiel
rzagiel
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hlew
chlew
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żniwa
rzniwa
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
spuznienie
spóźnienie
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruchnica
próchnica
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
chrzest
hrzest
