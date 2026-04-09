Quiz ortograficzny ze szkolnej ławki. Poczuj się jak na dyktandzie

Nasz test z języka polskiego nie należy do najtrudniejszych. Potraktujcie go jako rozgrzewkę!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

prużnia
próżnia

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żagiel
rzagiel

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hlew
chlew

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żniwa
rzniwa

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

spuznienie
spóźnienie

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruchnica
próchnica

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

chrzest
hrzest

