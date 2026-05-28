Banalny quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
10/10 to konieczność
Dzisiejszy test z języka polskiego potraktujcie jak rozgrzewkę. Tutaj każdy błąd to powód do wstydu.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żubr
rzubr
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
bubr
bóbr
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
nosorożec
nosororzec
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
żuraw
rzuraw
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzmija
żmija
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
żułw
żółw
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzbik
żbik
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hipopotam
chipopotam
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
borsuk
borsók
