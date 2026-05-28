Quizy
Banalny quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. 10/10 to konieczność

Banalny quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
10/10 to konieczność

Dzisiejszy test z języka polskiego potraktujcie jak rozgrzewkę. Tutaj każdy błąd to powód do wstydu.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żubr
rzubr

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

bubr
bóbr

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

nosorożec
nosororzec

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

żuraw
rzuraw

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzmija
żmija

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żułw
żółw

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzbik
żbik

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hipopotam
chipopotam

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

borsuk
borsók

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy