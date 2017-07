„Polska zagłosowała nad końcem niezależności sądownictwa”. Zagranica ostro o działaniach PiS

„The New York Times” na okładce czwartkowego wydania zamieścił zdjęcie z protestów przed Pałacem Prezydenckim. „Krok po kroku polski rząd występuje przeciwko demokratycznym normom: zwiększył kontrolę nad mediami, złamał prawo do publicznych zgromadzeń i ograniczył działalność organizacji międzynarodowych” – relacjonuje nowojorski dziennik w obszernym tekście o wdrażanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmianach. „Teraz partia rządząca agresywnie zmierza do przejęcia kontroli nad ostatnią znaczącą niezależną instytucją rządową, sądami, co powoduje protesty tłumów na ulicach i możliwe konsekwencje ze strony Unii Europejskiej” – zapowiadał „NYT” w papierowym wydaniu, które ukazało się w czwartek rano, jeszcze przed przyjęciem głosami posłów PiS ustawy o Sądzie Najwyższym.

Portal EU Observer ocenia, że polski parlament "przyspiesza walkę z Unią Europejską". W komentarzu z Brukseli czytamy o przyjęciu "kontrowersyjnego" prawa dotyczącego Sądu Najwyższego. Przywoływany jest także list przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska do prezydenta Andrzeja Dudy. EU Observer przypomina, że zaakceptowana dziś głosami posłów PiS ustawa stanowi realizację zamierzeń przejęcia kontroli nad sądownictwem, przed czym przestrzegał wiceszef KE Frans Timmermans.

Brytyjski „The Independent” materiał o przyjęciu przez Sejm ustawy o SN opatrzył na Facebooku grafiką „z ostatniej chwili” i dramatycznie brzmiącym tytułem: „Polska zagłosowała nad końcem niezależności sądownictwa”. „Ustawa złożona przez rządzącą partię Prawo i Sprawiedliwość” została przyjęta przez niższą izbę parlamentu po trzech dniach debaty i protestów„ - relacjonuje ”The Independent„. Podkreśla też, że teraz wszystko w rękach Andrzeja Dudy, który może zawetować ustawę. Portal przypomina, że do polskiego prezydenta apelowali m.in. Donald Tusk i Guy Verhofstadt.

Ten ostatni na Twitterze skomentował przyjęcie ustawy o SN. „Wojna błyskawiczna przeciwko polskiemu wymiarowi sprawiedliwości została przeprowadzona: ustawa o Sądzie Najwyższym przyjęta. Prezydent Duda musi ją zawetować, w przeciwnym razie wzywam do wdrożenia art. 7” – napisał przewodniczący frakcji ALDE.