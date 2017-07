Czy Duda powinien zawetować ustawy o sądownictwie? Przeprowadzono sondaż

Forsowana przez PiS reforma wymiaru sprawiedliwości budzi wiele kontrowersji zarówno ze względu na swój charakter, jak i szybkość procedowania. Od kilku dni trwają manifestacje, których uczestnicy apelują do prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował ustawy PiS. Podobne prośby do prezydenta wystosowali m.in. rektorzy polskich uczelni.

Pracownia KANTAR Millward Brown SA na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24 zrealizowała sondaż, w którym Polaków zapytano o zdanie w tej sprawie. „Czy prezydent powinien zawetować wszystkie trzy ustawy zmieniające system prawny w Polsce?” – to pytanie na które mieli odpowiedzieć respondenci. Trzy wymienione w pytaniu ustawy dotyczą Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sadownictwa i Prawa o ustroju sądów powszechnych. Zdaniem 55 proc. ankietowanych prezydent powinien skorzystać z prawa weta. 29 proc. Polaków odpowiedziało, że ich zdaniem Andrzej Duda nie powinien zawetować ustaw zmieniających system prawny w Polsce. Pozostałe 16 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.