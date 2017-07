Senator PiS nie poparł ustawy o SN, teraz wylicza jej mankamenty. „Stawia w kłopotliwej sytuacji Prezydenta RP”

Mimo wcześniej zgłaszanych usterek w poselskim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym (podczas posiedzenia Senatu 21 lipca Marek Borowski mówił o sprzeczności między art. 12 i 18 - red.), w głosowaniu w nocy z 21 na 22 lipca, głosami 55 senatorów, projekt przyjęto bez poprawek.

Już wczoraj marszałek Senatu Stanisław Karczewski oświadczył, że „w ustawie jest drobna pomyłka”. „W ustawie o Sądzie Najwyższym jest drobna pomyłka. Różnica w zapisie o ilości kandydatów na prezesa. Wymaga szybkiej nowelizacji. Senat może ją przedstawić na posiedzeniu w lipcu” – przekazał na swoim koncie na Twitterze.

Dalej idące wątpliwości zaprezentował inny senator PiS, Jarosław Obremski, który wstrzymał się od głosowania w Senacie. W sobotę polityk napisał na Twitterze: „Reforma sądownictwa, w tym Sądu Najwyższego, jest konieczna. Do tego potrzebna jednak lepsza ustawa” . Swoją myśl polityk rozwinął na Facebooku, nazywając poselski projekt ustawy „niedoskonałym”.

Senator wskazał trzy główne zastrzeżenia:

„Po pierwsze, skrócenie kadencji Prezesa Sądu Najwyższego, może być niekonstytucyjne.

Po drugie, skrócenie kadencji Sądu Najwyższego i jego Prezesa, jest groźnym precedensem, który może być w przyszłości nadużywany.

Po trzecie, skrócenie kadencji jest niewytłumaczalne i będzie nieakceptowalne dla zagranicy. To będzie miało znaczenie"