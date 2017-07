Posłanka PiS już wie, kto odpowiada za błąd w ustawie o SN. Wskazuje winnych

Mimo wcześniej zgłaszanych usterek w poselskim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym (podczas posiedzenia Senatu 21 lipca Marek Borowski mówił o sprzeczności między art. 12 i 18 - red.), w głosowaniu w nocy z 21 na 22 lipca, głosami 55 senatorów, projekt przyjęto bez poprawek.

Już wczoraj marszałek Senatu Stanisław Karczewski oświadczył, że „w ustawie jest drobna pomyłka”. „W ustawie o Sądzie Najwyższym jest drobna pomyłka. Różnica w zapisie o ilości kandydatów na prezesa. Wymaga szybkiej nowelizacji. Senat może ją przedstawić na posiedzeniu w lipcu” – przekazał na swoim koncie na Twitterze.

Ostrzej na pomyłkę zareagowała Krystyna Pawłowicz. „Nieskorygowanie drobnej, ewidentnej pomyłki, wewnętrznej niespójności cyfrowej w przyjętej przez Senat ustawie o SN, co daje teraz preteksty do podważania jej prawidłowości legislacyjnej /czyli od strony technicznych zasad tworzenia prawa - obciąża biuro legislacyjne Senatu, które jest powołane właśnie głównie do dbania o legislacyjną poprawność i spójność wychodzących ostatecznie z Senatu aktów prawnych. To jest podstawowe zadanie tego Biura” – oświadczyła polityk (pisownia oryginalna – red.).

W dalszej części wpisu na Facebooku zarzuciła niektórym legislatorom z Senatu działanie w roli „adwokatów politycznych opozycji”. „Biuro Legislacyjne Senatu,m.zd., WYCHODZĄC poza swe zadania skrytykowało w swej opinii politycznie projekt ustawy o SN, a jednocześnie NIE DOPEŁNIŁO swego podstawowego obowiązku legislacyjnego, tj. nie dopełniło w ferworze swego politycznego zaangażowania poprawności i niewadliwości techniczno-legislacyjnej, spójności cyfrowej i literowej, poprawności kolejnych oznaczeń przepisów, ew.usunięcia błędów pisarskich itp”. – napisała Pawłowicz.