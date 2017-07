„DGP” twierdzi, że Senat głosował nad niewłaściwą ustawą o SN. Jest komentarz szefa Kancelarii Senatu

Poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym był procedowany w ekspresowym tempie - w ciągu trzech kolejnych dni odbyły się czytania w Sejmie i praca w sejmowych komisjach, a w piątek akt trafił już do Senatu, który po całodniowych obradach chwilę przed 2 w nocy z piątku na sobotę przyjął ustawę bez poprawek.

„Dziennik Gazeta Prawna” donosi, że ten pośpiech legislatorów może się na nich zemścić. Z ustaleń dziennikarzy „DGP” wynika bowiem, że do Senatu przekazano akt w innej wersji, niż uchwalony przez Sejm. Zdaniem ekspertów, na których powołują się dziennikarze, ustawa jest zatem niekonstytucyjna z samego już tego względu. „Senatorowie głosowali nad inną wersją ustawy o Sądzie Najwyższym niż ta przyjęta przez posłów. To złamanie art. 121 ust. 1 konstytucji” – podaje „DGP”. Więcej informacji na ten temat „Dziennik Gazeta Prawna” zapowiada w poniedziałkowym wydaniu.