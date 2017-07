Sensacyjne doniesienia o ustawie o SN. Wyjaśnienia CIS oraz marszałków Sejmu i Senatu

Poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym był procedowany w ekspresowym tempie - w ciągu trzech kolejnych dni odbyły się czytania w Sejmie i praca w sejmowych komisjach, a w piątek akt trafił już do Senatu, który po całodniowych obradach chwilę przed 2 w nocy z piątku na sobotę przyjął ustawę bez poprawek.

„Dziennik Gazeta Prawna” przekonywał, że ten pośpiech legislatorów może się na nich zemścić. Z ustaleń dziennikarzy „DGP” wynikało bowiem, że do Senatu przekazano akt w innej wersji, niż uchwalony przez Sejm. „Senatorowie głosowali nad inną wersją ustawy o Sądzie Najwyższym niż ta przyjęta przez posłów. To złamanie art. 121 ust. 1 konstytucji” – twierdził „DGP”.

Dziennik poinformował czytelników, że „przegłosowana przez posłów poprawka nr 46 przewiduje dodanie art. od 87a do 87c - kluczowych dla całej ustawy, bo określających procedurę pozostawienia obecnych sędziów w SN. Próżno jednak tak oznaczonych przepisów szukać w ustawie, bo ich treść finalnie znalazła się w art. 88 i następnych. Z kolei to, co zgodnie z wolą wolą posłów miało stanowić treść art. 88, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmieniło się w art. 91. Bez wątpienia więc Senat głosował nad inną ustawą aniżeli tą, którą Sejm uchwalił” .

CIS tłumaczy

Cała sprawa brzmiała sensacyjnie, jednak CIS wyjaśnia, że chodzi o kwestie czysto techniczne. „CIS podkreśla, że zgodnie z zasadami techniki prawodawczej w przypadku nowej ustawy numeracja jednostek redakcyjnych ulega zmianie na ciągłą. Oznacza to, że przyjęta poprawka zgłoszona na etapie drugiego czytania, polegająca na dodaniu po artykule 87 trzech kolejnych artykułów: 87a, 87b i 87c została – zgodnie z praktyką legislacyjną – skonsumowana przez legislatora poprzez nadanie treści dodanego artykułu 87a numeru 88, artykułowi 87b numeru 89 a artykułowi 87c numeru 90” – wy jaśniono w komunikacie. Wskazano też, że podobne przypadki pozornej niezgodności artykułów zdarzały się już w przeszłości. Centrum Informacyjne Sejmu podkreśliło również, że dziennikarze nie zwracali się o wyjaśnienia, które mogłyby im pomóc w pracy.

Podobne wyjaśnienia już wcześniej zaprezentował Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski.

Niezależnie od komunikatu CIS do sensacyjnych doniesień odnieśli się marszałkowie Sejmu i Senatu. Kierujący pracami izby wyższej Stanisław Karczewski zapewnił, że po sprawdzeniu może stwierdzić, że na 100 proc. „tekst ustawy o SN w Sejmie i Senacie [był - red.] tożsamy”.