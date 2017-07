Neumann: Jesteśmy na etapie wojny. Nie mówimy jak reformować, tylko bronimy sądów przed politykami

Szef klubu Platformy Obywatelskiej w programie „Wstajesz i wiesz” w TVN24 tłumaczył, dlaczego jego partia nie przedstawia kontrpropozycji do zmian w prawie wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Sławomir Neumann stwierdził, że nie jest to odpowiednia pora na debatę. – My chcemy, żeby sądownictwo było niezależne i niezawisłe. My dzisiaj bronimy niezawisłych sądów. Dzisiaj jesteśmy na etapie wojny, nie mówimy jak reformować, tylko bronimy sądów przed politykami – tłumaczył. – One muszą być apolityczne. Dla polityków jest zasada jedna – nie mogą naruszać niezależności sądownictwa – podkreślał poseł PO.

– To jest reforma, która w haśle ma „partia rządzi, partia sądzi”. A to jest marzenie Jarosława Kaczyńskiego, żeby on na końcu decydował, kto jest w Polsce winny, a kto niewinny – powiedział polityk PO. – Całe to przyspieszenie prac, cały ten galop z pracami, który doprowadził do takich wstydliwych rzeczy - przecież są artykuły ze sobą sprzeczne w tej ustawie - to jest tylko po to, żeby uratować paru swoich kolesi – dodał. – Wszędzie przychodzą ludzie, którzy są zatroskani tą sytuacją. Dawno nie było tak, żeby w środku wakacji dziesiątki tysięcy ludzi wychodziło w polskich miastach bronić swoich podstawowych wolności – zwrócił uwagę Neumann.