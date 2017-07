Przewodniczący KRS spotkał się z Dudą. „Jestem wdzięczny prezydentowi”

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf oraz przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa Dariuszem Zawistowskim. Tuż przed spotkaniem Duda poinformował, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

– Jestem wdzięczny panu prezydentowi za to, że zawetował te dwie ustawy, które mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce. Prezydent powiedział, dlaczego zdecydował się na taki krok i zadeklarował, że ma wolę powołania zespołu, złożonego z prawników, który będzie pracował nad projektem ustawy. Oceniamy ten pomysł bardzo dobrze – powiedział po spotkaniu z Andrzejem Dudą sędzia Dariusz Zawistowski.

Przewodniczący KRS podkreślił, że „prezydent nie złożył żadnych konkretnych deklaracji odnośnie tego, kto będzie wchodził w skład zespołu, bo będzie się nad tym zastanawiał”. – My zadeklarowaliśmy chęć współpracy – stwierdził. Zawistowski odniósł się również do podpisu, który prezydent złoży pod ustawą o ustroju sądów powszechnych. – Pan prezydent powiedział, że dostrzega w tej ustawie rozwiązania, które poprawią funkcjonowanie sądów. To był zasadniczy argument – wyjaśnił.