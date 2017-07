Kolejne posiedzenie Sejmu w lipcu? Karczewski: Nie wykluczam tego

Informacje dziennikarza Radia ZET potwierdza też m.in. reporterka Polskiego Radia 24.

Doniesienia mediów po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą częściowo potwierdził marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Na pytanie, czy odbędzie się kolejne posiedzenie Sejm, polityk odpowiedział, że „nie wyklucza tego”.

Ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa wrócą do Sejmu po tym, jak zawetował je prezydent Andrzej Duda. Sejm może odrzucić weto głowy państwa większością trzech piątych głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Pilna narada i spotkanie z prezydentem

Po naradzie w siedzibie PiS rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział, że o godz 16 odbędzie się spotkanie premier Beaty Szydło, marszałków Sejmu i Senatu Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Marcin Kędryna zamieścił na Twitterze nagranie, na którym widać gości wchodzących do Belwederu.

Weta prezydenta

W trakcie swojego orędzia tuż przed spotkaniem z prezesem KRS i I Prezes Sądu Najwyższego, prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak przyznał, projekt ustawy nie był mu przedstawiony jako prezydentowi. Jak mówił, konsultował swoją decyzję z politykami, prawnikami, socjologami i filozofami. Przyznał, że najbardziej uderzyła go wypowiedź Zofii Romaszewskiej, która powiedziała mu: „Panie prezydencie, ja żyłam w państwie, w którym Prokurator Generalny miał niewiarygodnie mocną pozycję i nie chciałabym do takiego państwa wracać”. – Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie: nie ma u nas tradycji, żeby Prokurator Generalny mógł ingerować w pracę SN. Zgadzam się ze wszystkimi, którzy twierdzą, że tak być nie powinno i nie wolno do tego dopuścić – podkreślił prezydent.