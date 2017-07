Wicemarszałek Sejmu krytycznie o decyzji Dudy. „Układ uzyskał przewagę”

TVN24 informuje, że przed godziną 17 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny zebrały się władze partii. Na Nowogrodzkiej stawił się m.in. Mariusz Kamiński, Adam Lipiński oraz Ryszard Terlecki. Wicemarszałek Sejmu udzielił krótkiego komentarza dziennikarzom obecnym na miejscu.

„Wyrażamy tylko swój niepokój, że układ, który tak histerycznie się broni uzyskał chwilową przewagę w postaci decyzji pana prezydenta, ale myślę, że sobie z tym poradzimy” – stwierdził Terlecki.

Przypomnijmy, że po pierwszej naradzie w siedzibie PiS, po godz 16 rozpoczęło się spotkanie premier Beaty Szydło, marszałków Sejmu i Senatu Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego z prezydentem Andrzejem Dudą.

Weta prezydenta

W trakcie swojego orędzia tuż przed spotkaniem z prezesem KRS i I Prezes Sądu Najwyższego, prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak przyznał, projekt ustawy nie był mu przedstawiony jako prezydentowi. Jak mówił, konsultował swoją decyzję z politykami, prawnikami, socjologami i filozofami. Przyznał, że najbardziej uderzyła go wypowiedź Zofii Romaszewskiej, która powiedziała mu: „Panie prezydencie, ja żyłam w państwie, w którym Prokurator Generalny miał niewiarygodnie mocną pozycję i nie chciałabym do takiego państwa wracać”. – Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie: nie ma u nas tradycji, żeby Prokurator Generalny mógł ingerować w pracę SN. Zgadzam się ze wszystkimi, którzy twierdzą, że tak być nie powinno i nie wolno do tego dopuścić – podkreślił prezydent.