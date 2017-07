Zagraniczne media o decyzji Andrzeja Dudy. „Nieoczekiwany cios dla PiS”

Reuters zauważa, że „Andrzej Duda swoją decyzją złagodził obawy, że Prawo i Sprawiedliwość chce podważyć podział władzy w kraju”. Agencja podkreśla ponadto, że po decyzji prezydenta umocniła się polska waluta, ze względu „obniżenie ryzyka politycznego”.

Portal Politico cytuje wypowiedź wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, który w TVN24 przyznał, że jest „rozczarowany i zdziwiony” decyzją prezydenta. Politico przypomina, że sytuacji w Polsce przygląda się Komisja Europejska, która zagroziła, że jeśli rząd wdroży zmiany w sądownictwie w planowanym kształcie, może zostać wobec Polski uruchomiony art.7 TUE. Portal powołuje się na słowa rzecznika KE Margaritisa Schinasa, który w poniedziałek poinformował, że Komisja będzie trzymać się swoich planów i omówi sytuację związaną z polskimi reformami podczas debaty zaplanowanej na środę.

„Duży cios dla PiS”

Brytyjski „Guardian” podkreśla, że prezydent Duda zawetował ustawy po ośmiu dniach demonstracji, które odbywały się w całym kraju. „Setki tysięcy Polaków wyruszyły na ulice stolicy a także innych miast” – czytamy w artykule na temat zawetowania ustaw. Dodano, że wiele osób było w szoku po decyzji Dudy, którą interpretuje się jako „duży cios dla PiS”.

„Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy była nieoczekiwana” – pisze „New York Times” i podkreśla, że do tej pory Duda był „niezłomnym sojusznikiem rządu, chociaż miały miejsce pogłoski o rozłamie między nim a liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim”. Amerykański dziennik cytuje również posłów opozycji, m.in. Mariusza Witczaka z PO, który stwierdził, że „Kaczyński nigdy nie przebaczy prezydentowi”. „New York Times” ponadto przypomina, że „niedawno prezydent Donald Trump odwiedził Polskę i pochwalił miejscowy rząd, nie zajmując się obawami zwolenników demokracji”.

James Shotter i Evon Huber na łamach „Financial Times” oceniają, że decyzja prezydenta Dudy to „nieoczekiwany cios dla partii rządzącej”. „Mimo tego, że Duda wcześniej wyraził zastrzeżenia do co reform, niewielu obserwatorów spodziewało się, że jako były członek partii zdecyduje się na weto” – wyjaśniają autorzy. Zaznaczono też, że dla Jarosława Kaczyńskiego reforma wymiaru sprawiedliwości to ważna część programu politycznego.