Prezydent zawetował ustawy, ale protesty nie ustają

Około godziny 18 w Warszawie rozpoczęła się demonstracja „w obronie niezależności sądów” pod hasłem „3 x weto”. Manifestanci zebrali się przed Pałacem Prezydenckim. Jak podaje Radio ZET, ludzie skandują m.in. hasła „wolne sądy” i „chcemy weta”. Ludzie, którzy zebrali się na kolejnej demonstracji w stolicy protestują w sprawie trzeciego weta. Przypomnijmy, że w trakcie swojego orędzia tuż przed spotkaniem z prezesem KRS i I Prezes Sądu Najwyższego, Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent ma podpisać jednak ustawę o ustroju sądów powszechnych.

„Gazeta Wyborcza” informuje, że o godz. 21 na demonstracji w Warszawie podziękują Polakom sędziowie.

Weta prezydenta

W trakcie swojego orędzia tuż przed spotkaniem z prezesem KRS i I Prezes Sądu Najwyższego, prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak przyznał, projekt ustawy nie był mu przedstawiony jako prezydentowi. Jak mówił, konsultował swoją decyzję z politykami, prawnikami, socjologami i filozofami. Przyznał, że najbardziej uderzyła go wypowiedź Zofii Romaszewskiej, która powiedziała mu: „Panie prezydencie, ja żyłam w państwie, w którym Prokurator Generalny miał niewiarygodnie mocną pozycję i nie chciałabym do takiego państwa wracać”. – Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie: nie ma u nas tradycji, żeby Prokurator Generalny mógł ingerować w pracę SN. Zgadzam się ze wszystkimi, którzy twierdzą, że tak być nie powinno i nie wolno do tego dopuścić – podkreślił prezydent.