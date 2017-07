Adrian pogratulował Andrzejowi. Aktor z „Ucha prezesa” nagrał filmik dla prezydenta

W trakcie swojego orędzia tuż przed spotkaniem z prezesem KRS i I Prezes Sądu Najwyższego, Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. W odpowiedzi na decyzje Andrzeja Dudy aktor Paweł Koślik, grający Adriana w „Uchu prezesa” nagrał krótki filmik, na którym macha z wesołą miną do kamery i unosi kciuk do góry. Nagranie opublikował na Facebooku.

W poniedziałek, po tym jak prezydent ogłosił swoją decyzję, jak zwykle nie zawiedli internauci. W sieci pojawiło się mnóstwo memów, a my wybraliśmy te najlepsze.

Andrzej Duda zawetował dwie ustawy. Memy po decyzji prezydenta

„Ucho Prezesa” to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Sam Robert wciela się w nim w TEGO Prezesa, w TYM gabinecie, na TEJ ulicy. Jest tytułowym uchem, do którego każdy chce dotrzeć" - czytamy na profilu „Ucha Prezesa” na Facebooku. Podkreślono, że program jest kontynuacją „Posiedzenia rządu”, które Robert Górski pisywał od lat do programów kabaretowych. „Teraz bohater nie jest premierem - nie uczestniczy w posiedzeniach rządu, tylko siedzi za biurkiem i wydaje dyspozycje. Centrum dowodzenia światem mieści się właśnie w jego gabinecie, a nie w Radzie Ministrów, dlatego tam została przeniesiona akcja serialu” – czytamy.