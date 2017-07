Karczewski ujawnił kulisy spotkania z Dudą

W poniedziałek 24 lipca prezydent Andrzej Duda ogłosił, że zawetuje ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Na jego zaskakującą dla wielu osób decyzję błyskawicznie zareagowały władze PiS – w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej trwały cały dzień narady, a premier Beata Szydło wraz z marszałkami Sejmu i Senatu rozmawiała także z prezydentem.

Karczewski w środę na konferencji prasowej podkreślał, że w czasie spotkania z prezydentem Dudą „nie było żadnych żądań”, ale nie przekazał więcej szczegółów ze spotkania, ponieważ jak wyjaśniał, nie czuje się do tego upoważniony. – Nikt nie mówił o ultimatum czy warunkach – podkreślał Karczewski i dodał, że „rozmowa przebiegała w bardzo dobrej atmosferze”. Marszałek Senatu zaznaczył, że „tak jak w jeździe figurowej na lodzie, powinniśmy odrzucać skrajne oceny na temat aktualnej sytuacji politycznej i uspokajać emocje”. Polityk przyznał, że aktualnie partia rządząca różni się z Andrzejem Dudą, co do oceny ustaw. – Będziemy czekali na ustawy prezydenta – zapowiedział.