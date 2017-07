Rzecznik rządu: Timmermans powinien zapoznać się z przepisami, które obowiązują w Polsce

– Myślę, że pan Timmermans powinien być bezstronnym urzędnikiem Unii Europejskiej i w swoim działaniu i publicznych wypowiedziach nie powinien naruszać traktatów UE, które bardzo wyraźnie określają kompetencje poszczególnych instytucji i państw członkowskich – powiedział Rafał Bochenek.

Rzecznik rządu podkreślił, że kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości leżą po stronie państw. – Same mogą przyjmować stosowne rozwiązania legislacyjne w duchu wartości demokratycznych. Rząd Polski czuwa nad tymi wartościami i jak najbardziej ich przestrzega. Wszelkie zmiany, które były wdrażane były zgodne z polskim porządkiem prawnym. Myślę, że pan przewodniczący Timmermans powinien zapoznać się z przepisami, które obowiązują w Polsce – stwierdził Bochenek.

26 lipca po godzinie 12:00 Komisja Europejska poinformowała o swoich zamiarach wobec polskich władz w reakcji na zmiany ustrojowe w polskim sądownictwie. Decyzję ogłosił Frans Timmermans. – Prosimy władze Polski, aby nie podejmowały żadnych kroków, aby nie zmuszali sędziów Sądu Najwyższego do odejścia. Jeśli rząd nie zastosuje się do rekomendacji, natychmiast uruchomimy artykuł 7. – mówił. – Uważamy, że te propozycje nie są zgodne ze zobowiązaniami europejskimi oraz zobowiązaniami wobec konstytucji. Każdy obywatel Polski ma prawo do niezawisłego systemu sądownictwa. Wolne sądy są podstawą Unii Europejskiej – podkreślał. Dodał, że do Polski przesłano odpowiednie rekomendacje.

Frans Timmermans podkreślał, że prezydenckie podwójne weto zostało odnotowane przez Komisję, choć spodziewano się raczej reakcji rządu. – W ostatnim tygodniu coś się zmieniło, a coś nie. Cały czas wyciągamy rękę do dialogu i nalegaliśmy o wstrzymanie negatywnych zmian w polskim sądownictwie – mówił. – Doceniamy, ze prezydenta Duda zawetował 2 z 3 ustaw. Ale 1 została podpisana – podkreślał. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej powtórzył także, że przeprowadzane przez PiS reformy zwiększają zagrożenie rządów prawa. Ponownie podkreślał, że wszystkie kraje Unii powinny przestrzegać prawa unijnego. – Ręka Komisji jest nadal wyciągnięta. Będziemy uważnie przyglądać się sytuacji i reagować odpowiednio – zakończył.

Podczas ogłaszania decyzji Komisji Timmermans kilkukrotnie powtórzył, że KE cały czas ma nadzieję na konstruktywną współpracę z polskim rządem. – Parlament polski ma prawo reformować sądownictwo, ale zgodnie z konstytucją i traktatami UE. – Wysłaliśmy nasze rekomendacje. Teraz będziemy czekać na odpowiedź rządu. Mamy nadzieję, że reakcja będzie konstruktywna i nastawiona na dialog – mówił. – Mamy nadzieję, że reakcja Polski będzie pozytywna – stwierdził.