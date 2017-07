Opozycja chce pracować nad nowymi ustawami. Posłowie napisali list do prezydenta

W liście do prezydenta parlamentarzyści informują, że zaproszenie do udziału w zespole zostało wystosowane także do przedstawicieli innych partii politycznych oraz reprezentantów środowiska sędziowskiego, ekspertów z dziedziny prawa i sądownictwa.

Plan prac zespołu zakłada w szczególności przeanalizowanie i weryfikację zakresu spraw, którymi zajmują się polskie sądy.

„Stoimy na stanowisku, że nie wszystkie sprawy muszą trafiać na wokandę. Należy poważnie rozważyć kwestię zakresu kognicji sądów, ponadto z uwagi na fakt, że wiele sporów można rozstrzygać w drodze mediacji, istotne jest aby dążyć do jak najszerszego rozpropagowania w społeczeństwie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Nierozerwalnie łączy się to z przyspieszeniem pracy sądów, w czym niewątpliwie pomoże także wdrażanie do codziennej pracy sądów nowych technologii”.

Posłowie wskazali, że kluczowym punktem prac będzie zagadnienie zmiany podejścia wymiaru sprawiedliwości do obywatela. „Jesteśmy zgodni co do faktu, że to sądy są dla ludzi, nigdy odwrotnie. I ta zasada musi znaleźć odzwierciedlenie w codziennej praktyce funkcjonowania sądów” – zaznaczono.

Pod listem do Andrzeja Dudy podpisali się Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz Krzysztof Paszyk.