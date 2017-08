Kto pracuje nad projektami ustaw o KRS i SN? Zaskakująca odpowiedź Kancelarii Prezydenta

Sprawa zaczęła się od nieoficjalnych informacji, które podał niedawno portal OKO.press. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy tego portalu, szefem zespołu, który przygotowuje dla prezydenta Andrzeja Dudy projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym jest były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL prof. Michał Królikowski. Główny zainteresowany jednak nie potwierdził tej informacji, to samo Kancelaria Prezydenta.

Z pytaniami o to, czy Królikowski rzeczywiście kieruje tymi pracami, zwrócili się do Kancelarii Prezydenta dziennikarze portalu tvn24.pl. 17 sierpnia dwa pytania trafiły najpierw do Kancelarii, a później do Biura Prasowego. Po dwóch tygodniach od wysłania pytań, przyszła odpowiedź, w której Kancelaria Prezydenta po prostu odmówiła udostępnienia takich informacji, wskazując, że znajdują się one „poza zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej”.

„Wszelkie informacje (dane) o tych pracach można potencjalnie wywieść jedynie z wiedzy instytucjonalnej, a więc niezmaterializowanej wiedzy pracowników Kancelarii Prezydenta RP, albo z dokumentacji o charakterze wewnętrznym. Taka dokumentacja służy jedynie wymianie informacji, gromadzeniu niezbędnych materiałów i nie ma jakiegokolwiek waloru oficjalności” – czytamy w odpowiedzi KPRP na pytania portalu tvn24.pl.

Kancelaria w swojej odpowiedzi podkreśliła też, że nie jest zobowiązana do tego, by upubliczniać informacje na temat procesu powstawania ustaw, ponieważ ostateczna decyzja należy do prezydenta, który może je w przyszłości odrzucić bądź zaakceptować. Małgorzata Szymaszek-Białek z KPRP odpowiadając na pytania dziennikarza portalu tvn24.pl Jacka Pawłowskiego, stwierdziła też, że prace nad projektami ustaw o KRS i SN „są prowadzone pod osobistym nadzorem Prezydenta RP”.

W ten sposób wciąż nie wiadomo, kto wchodzi w skład zespołu ekspertów, pracujących nad tymi projektami, ani kto kieruje tymi pracami. „Można wysnuć jedynie wniosek, że jeżeli Królikowski jest w jakiś sposób zaangażowany w prace legislacyjne, to na pewno nimi nie kieruje” – czytamy na stronie tvn24.pl.

