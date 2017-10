Romaszewska: Zdziwiłam się, że PiS mogło podobne ustawy napisać. Grają nieczysto z prezydentem

Według Romaszewskiej poprawki PiS do prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa nie są żadnym kompromisem. – Nie zmieniają zasadniczych elementów, tych na których prezydentowi zależało. W ogóle właściwie zostawiają stare ustawy, te zrobione poprzednie, które zostały zawetowane. To wraca do stanu niemalże pierwotnego – mówiła. Jedyną zauważalną zmianą miałaby być tutaj apelacją nadzwyczajną, która w ocenie doradcy prezydenta została "oskubana ze wszystkich stron" i nie przypomina w swoim kształcie pierwotnej propozycji Andrzeja Dudy.

Była działaczka antykomunistycznej opozycji zwracała uwagę, że pełnię władzy w zakresie sądownictwa miałaby osoba wyznaczana przez partię rządzącą na ministra sprawiedliwości. – Prezydent nie zgodzi się na to, żeby w gruncie rzeczy przy pomocy niesłychanie zawiłego okrążenia go, spowodować że to jednak będzie jedna partia na końcu wybierała – podkreśliła. – Nie można wprowadzać jedynowładztwa z tego powodu, że chce się zmienić parę personaliów – mówiła.

– Jak przeczytałam te ustawy, to niezwykle się zdziwiłam, że można było coś podobnego wykonać i że można było uznać, że ci, którzy będą to czytać, to nie rozumieją co czytają – kontynuowała Romaszewska. Pytana o to, czy PiS pogrywa nieczysto z Andrzejem Dudą, odpowiedziała: „Tak uważam”. – Tutaj nie ma korzystnego kompromisu dla prezydenta. Nie ma czegoś takiego. Mamy kraj, w którym musimy mieć porządne sądownictwo – zakończyła.