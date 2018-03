Niepublikowane orzeczenia Trybunału ujrzą światło dzienne? Do Sejmu wpłynął nowy projekt

PAP poinformował na Twitterze, że głównym założeniem projektu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego będzie publikacja orzeczeń, które dotychczas nie ujrzały światła dziennego, a wydane były z naruszeniem prawa. Jak twierdzi poseł PiS Marek Ast, publikacja takich orzeczeń nastąpi z uwzględnieniem okoliczności, w jakich zostały wydane.

Nowelizacja przepisów o sądach powszechnych

Ten sam poseł zapowiedział dzisiaj podczas briefingu w Sejmie nowelizację przepisów o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Nowe przepisy zmniejszyłyby uprawnienia ministra sprawiedliwości. – Mam przyjemność zapowiedzieć kolejną inicjatywę ustawodawczą klubu parlamentarnego PiS. Inicjatywa dotyczy nowelizacji ustawy o sądach powszechnych oraz Sądzie Najwyższym. Główne założenia tych projektów wiążą się ze zmianą procedury odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych – zapowiedział przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Dwustopniowe konsultacje

Marek Ast poinformował, że w projekcie wprowadzono dwustopniowy tryb konsultacyjny z udziałem kolegiów sądów oraz KRS, co oznacza, że bez opinii tych organów minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa bądź wiceprezesa sądu.

Projekt już w Sejmie

Jak czytamy w komunikacie PAP na Twitterze, projekt zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, również wpłynął już do Sejmu.

Oczekiwania KE i opinii publicznej

Jak donosi portal 300polityka.pl, podczas konferencji w Sejmie Marek Ast powiedział, że nowelizacja o publikacji wyroków TK to następstwo oczekiwań Komisji Europejskiej i opinii publicznej. – Nowelizacja polega na decyzji i zobowiązaniu pani prezes TK i oczywiście KPRM do publikacji niepublikowanych do tej pory orzeczeń, które uznajemy za wadliwe i wydane z naruszeniem prawa. Chodzi o orzeczenia z marca, lipca i listopada 2016 roku – podkreślił Ast. – Jednak dla zakończenia tego sporu, bezzasadnych oskarżeń, że te orzeczenia nie są publikowane, zdecydowaliśmy się na właśnie taką nowelizację, tym bardziej że było oczekiwanie ze strony Komisji Europejskiej i opinii publicznej – dodał.