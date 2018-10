Sędzia Żurek kandyduje do Sądu Najwyższego. Chce przetestować procedurę naboru

Prof. Gersdorf dla „Deutsche Welle” o „groźbie przejęcia sądownictwa”

– Jeżeli sądownictwo będzie przejęte, to obywatele nie będą mieć pewności co do niezawisłości, niezależności sądów – mówi prof. Małgorzata Gersdorf w rozmowie z „Deutsche Welle”.